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12:36 (мск), источник: ТАСС

AFP: в ЮАР во время беспорядков погибли 32 человека

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 32 человека погибли в ЮАР за последние четыре дня в беспорядках, первоначально вызванных протестом против тюремного заключения бывшего главы государства Джейкоба Зумы. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на местные власти ЮАР.

Источник: AP 2021

В свою очередь глава правительства провинции Квазулу-Наталь Сихле Зикалала заявил во вторник, что на ее территории с минувшей пятницы в актах насилия, вызванных беспорядками, погибли 26 человек. «Я обращаюсь ко всем жителям провинции не участвовать в насильственных действиях», — цитирует его местный телеканал ENCA.

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Между тем беспорядки продолжились во вторник в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг. Так, в административном центре Квазулу-Наталь городе Питермарицбург утром был подожжен торговый центр. В пригороде Йоханнесбурга Александре мародеры ворвались в студию местной радиостанции, разгромили ее и забрали всю аппаратуру.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании «Свободу Зуме», чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. С минувшей субботы они перекинулись на столичную провинцию Гаутенг.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил вечером 12 июля с обращением к нации и заявил, что страна пережила за последние несколько дней и ночей акты общественного насилия, которые «редко встречались за всю историю нашей демократии». Он объявил, что отдал приказ армейским частям прибыть в эпицентры беспорядков в Квазулу-Наталь и Гаутенг и оказывать помощь полиции.

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