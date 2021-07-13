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14:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ирак: десятки погибших при пожаре в больнице для больных Covid-19

Число жертв ночного пожара в клинике «Аль-Хусейн» в городе Насирия на юге Ирака достигло 66, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. Свыше ста человек получили ожоги и травмы. 21 обгоревшее тело еще не опознано.

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Источник: Reuters

Пожар возник в построенном всего три месяца назад отделении для коронавирусных пациентов на 70 коек. Причина точно не установлена, но, скорее всего, к возгоранию привел взрыв баллона с кислородом.

«Я услышал сильный взрыв, и сразу вслед за этим вспыхнуло пламя», — рассказал агентству Рейтер один из охранников госпиталя.

Источник: Reuters
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В апреле 82 человека погибли и 110 пострадали при пожаре в госпитале в Багдаде, также вызванном взрывом кислородного баллона. Тогда это привело к отставке министра здравоохранения Хасана Тамими.

Иракская система здравоохранения страдает от недофинансирования, коррупции и последствий войны, усугубленных пандемией.

«Пожар высветил неспособность защитить жизни иракцев. Пора положить конец этой катастрофической ситуации», — написал в «Твиттере» спикер иракского парламента Мохаммед Халбузи.

Родственники погибших утром собрались возле городской мечети, а оттуда направились к моргу, где устроили стихийный протест, вылившийся в беспорядки.

Они обвиняли власти, требовали немедленно выдать им тела погибших и сожгли две полицейские машины.

«Тушение началось с опозданием, пожарных было недостаточно», — возмущался в разговоре с корреспондентом Рейтер брат одного из погибших Мохаммед Фадиль.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Ираке заразились коронавирусом 1,4 млн человек, свыше 17 тыс. из них умерли. Хотя бы одну прививку получил всего 1 млн из 40 млн жителей страны.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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