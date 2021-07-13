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20:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

ЮАР: анархия и грабежи после ареста экс-президента Зумы, десятки погибших

Как сообщил на пресс-конференции министр полиции ЮАР Беки Селе, жертвами массовых беспорядков, пятый день продолжающихся в стране стали уже 45 человек. Почти 800 человек задержаны, в основном в крупнейшем городе и экономической столице страны Йоханнесбурге.

Количество погибших и пострадавших во время разграбления магазинов исчисляется десятками | Источник: GETTY IMAGES

Министр выразил надежду, что его подчиненным удастся не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

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Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду

Волнения начались после того, как бывший президент Джейкоб Зума в прошлый четверг сдался властям и начал отбывать 15-месячный срок, к которому был приговорен за неуважение к суду, выразившееся в демонстративной неявке на заседания, где рассматривались коррупционные обвинения против него.

79-летний Зума, ветеран борьбы против режима апартеида, в свое время отсидевший 10 лет в печально известной тюрьме строгого режима на острове Роббен, руководил государством в 2009—2018 годах.

Он ушел в отставку по требованию его собственной партии Африканский национальный конгресс после того, как против него были выдвинуты обвинения по 16 эпизодам получения взяток и «откатов» при заключении государственных контрактов, использования бюджетных средств на личные нужды и отмывания денег.

Тем не менее он сохраняет популярность среди бедняков и низовых членов АНК, за что был прозван «тефлоновым президентом».

«Не существует политических причин, способных оправдать насилие и разрушение», — заявил нынешний глава государства Сирил Рамафоза.

Главная цель — магазины

Множество магазинов по всей стране были разграблены и сожжены | Источник: EPA

Южноафриканский телеэфир заполнен кадрами людей, лихорадочно растаскивающих из супермаркетов бытовую технику, продукты, алкоголь и другие товары при бездействии полиции. Причиной гибели людей стали давка и драки.

Десять мертвых тел были надены вечером в понедельник в разграбленном торговом центре в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, а всего в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, погибли 19 человек, сообщил глава провинции Дэвид Макура.

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Еще 26 человек погибли в провинции Квазулу-Наталь, рассказал ее глава Сихле Зикалала, не уточнив места фатальных инцидентов.

В Соуэто десятки мужчин, женщин, часть которых была одета в одни ночные рубашки, и детей разгромили продуктовый магазин, вынося тяжелые ящики с замороженным мясом на плечах и головах.

Одинокий охранник беспомощно стоял в стороне, взывая к совести грабителей. Полиция явилась спустя три часа и открыла стрельбу по мародерам резиновыми пулями.

В другом телерепортаже сотни людей вбегали и выбегали из торгового центра в поселке Александра к северу от Йоханнесбурга, беспрепятственно вынося товары.

В столице провинции Квазулу-Наталь Питермарицбурге мародеры тащили через кусты холодильники в ящиках и грузили их в выстроившиеся неподалеку машины.

Реакция главы государства

Президент Рамафоза направил в охваченные беспорядками города армейские части.

В телеобращении к стране вечером в понедельник он обрушился на «преступные действия групп людей, сеющих хаос для прикрытия мародерства и воровства».

«Жизненно важно немедленно восстановить спокойствие и стабильность во всей стране», — заявил он.

ЮАР, наиболее промышленно развитое государство Африки, страдает от экономических проблем и высокой безработицы, усугубленных коронавирусными ограничениями.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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