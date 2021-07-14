Умер режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович

«Узнал о Саше… Улетел… Скорблю… Боже мой! Что ж такое?! Никого не щадит эта зараза» — написал Левшин во «Вконтакте».
Головня написала в Facebook, что Стефанович был честным и надежным другом, который всегда был готов прийти на помощь и на мудрый совет которого она всегда могла рассчитывать.
По информации Telegram-канала Baza, последнее время режиссер лежал в реанимации в больнице им. Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Александр Стефанович родился 13 декабря 1944 года в Москве. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, а уже в следующем году начал работать режиссером-постановщиком на «Мосфильме». Он написал более 70 сценариев. В соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж».
Также Стефанович был журналистом, шеф-редактором журнала «Инейт» и главным редактором журнала «Собственник», писателем и фотографом. Занимал должности вице-президента московского отделения Творческого союза художников России, секретаря московской организации Союза кинематографистов России.
В 2003 году Стефанович был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств России, а спустя семь лет был награжден орденом Дружбы. За вклад в отечественную культуру награжден золотой медалью Российской академии художеств, золотым орденом фонда ЮНЕСКО, золотой медалью Творческого союза художников России, премией Союза журналистов России.
Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год. До этого с 1968 по 1974 год состоял в браке с актрисой Наталией Богуновой. Его гражданскими женами были вице-мисс Вселенная Юлия Лемигова и топ-модель Алла Мочернюк.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.