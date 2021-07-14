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00:56 (мск), источник: РБК

Умер режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович

На 77-м году жизни скончался режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг и музыкант Александр Левшин. Эту информацию подтвердила директор Дома кино Екатерина Головня. По неофициальным данным, он умер из-за COVID-19.

Источник: РИА "Новости"

«Узнал о Саше… Улетел… Скорблю… Боже мой! Что ж такое?! Никого не щадит эта зараза» — написал Левшин во «Вконтакте».

Головня написала в Facebook, что Стефанович был честным и надежным другом, который всегда был готов прийти на помощь и на мудрый совет которого она всегда могла рассчитывать.

По информации Telegram-канала Baza, последнее время режиссер лежал в реанимации в больнице им. Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Персона
Александр Стефанович

Александр Стефанович родился 13 декабря 1944 года в Москве. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, а уже в следующем году начал работать режиссером-постановщиком на «Мосфильме». Он написал более 70 сценариев. В соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж».

Также Стефанович был журналистом, шеф-редактором журнала «Инейт» и главным редактором журнала «Собственник», писателем и фотографом. Занимал должности вице-президента московского отделения Творческого союза художников России, секретаря московской организации Союза кинематографистов России.

В 2003 году Стефанович был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств России, а спустя семь лет был награжден орденом Дружбы. За вклад в отечественную культуру награжден золотой медалью Российской академии художеств, золотым орденом фонда ЮНЕСКО, золотой медалью Творческого союза художников России, премией Союза журналистов России.

Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год. До этого с 1968 по 1974 год состоял в браке с актрисой Наталией Богуновой. Его гражданскими женами были вице-мисс Вселенная Юлия Лемигова и топ-модель Алла Мочернюк.

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