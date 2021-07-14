07:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вынесены приговоры врачам, освобождавшим призывников за взятки от армии
Как стало известно «Ъ», Балашихинский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела бывшего председателя
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Осужденным запрещено занимать должности, связанные с
Уголовное дело 49-летнего Александра Жовтана и 43-летнего Василия Ширяева Балашихинский суд рассматривал с конца января этого года.
В результате бывший председатель ВВК был признан виновным в 12 эпизодах получения взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в 13 случаях злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В свою очередь, господин Ширяев — в двух эпизодах дачи господину Жовтану взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Именно начальник ВВК определял их размер, контролировал поступление денежных средств из районных военных комиссариатов и распределял их между должностными лицами военкомата Мособласти.
Уголовное дело о взятках за освобождение призывников от армии по состоянию здоровья 516-й военный следственный отдел (ВСО) СКР возбудил в декабре 2018 года по следам проверки работы военкоматов Московской области по призыву молодежи на военную службу, которую организовала военная прокуратура.
Количество молодых людей, по различным заболеваниям не попавших на военную службу, вызвало тогда у проверяющих недоумение и подозрение.
Материалы своей проверки прокуроры передали в ВСО, сотрудники которого вместе с оперативниками ФСБ раскрыли целую коррупционную систему, позволяющую отклониться от призыва.
Уже на первом этапе расследования следователи ВСО задержали по подозрению в получении взяток от призывников Александра Жовтана и Василия Ширяева, старшую медсестру ВВК Мособласти Надежду Чистякову,
Как следует из текста приговора, преступная деятельность Александра Жовтана выражалась в том, что в апреле 2018 года он совместно со старшей медсестрой Чистяковой «установил порядок утверждения диагнозов призывников военного комиссариата Балашихи и Реутова ограниченно годными к военной службе и освобождения их от призыва».
Так, в июне 2018 года старшая сестра ВВК получила от господина Тажкенова в кабинете областного сборного пункта взятку в размере 384 тыс. руб. В июле того же года взятка, полученная от господина Тажкенова и переданная Чистяковой в руки Жовтану, составила, как следует из текста приговора, 198 тыс. руб.
Очередное получение взятки председателем ВВК за освобожденных от армии призывников произошло в ноябре 2018 года.
Параллельно с этим, как было оглашено в суде, в июне 2018 года господин Жовтан получил от бывшего начальника призыва комиссариата Красногорска Василия Ширяева 152 тыс. руб. за утверждение диагнозов о непригодности к службе в армии 19 призывников. А в июле — совсем незначительную по сегодняшним меркам взятку в 32 тыс. руб. за четырех забракованных новобранцев.
Ранее на следствии Александр Жовтан и Василий Ширяев отказывались признавать свою вину, однако в ходе судебного разбирательства ее признали, чему способствовали свидетельские показания Карины Важинской, Надежды Чистяковой и Петра Тажкенова.
Они заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, рассказали о том, как была устроена система поборов в районных комиссариатах, и были приговорены в особом порядке Железнодорожным судом Мособласти к 8, 5,5, и 5 годам лишения свободы условно и штрафам в 4 млн, 2 млн и 2,5 млн руб.
Не признавшего вину начальника отделения военного комиссариата подмосковных Мытищ и Королева Алексея Акулинина, передавшего господину Жовтану в 2018 году 376 тыс. руб., в январе этого года приговорили к 7,5 года строгого режима. Последним в этой цепочке остался
Отметим, что в июне глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о том, что военкоматы и сборные пункты постепенно будет переделаны по всей стране. «Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы, которые в армии — это как гардероб в театре», — отметил господин Шойгу, подчеркнув, что они должны быть приведены в современный вид, чтобы люди туда приходили «не по принуждению или повестке, а по желанию».
Юрий Сенаторов