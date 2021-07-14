16:49 (мск), источник: ТАСС
Суд Москвы ограничил свободу Эдварду Билу на два года и лишил водительских прав на три года
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/ — Пресненский суд на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера.
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Пресненский суд Москвы назначил два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле. Об этом ТАСС сообщили в
«Приговором Пресненского районного суда Москвы Эдвард Биль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — сказала
Таким образом, подсудимому назначено наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить Билу наказание, не связанное с лишением свободы.
Пресненский суд на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Соответствующее ходатайство было подано представителем потерпевшего, обвиняемого и защитников. Мера пресечения Билу избрана в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу.
Биль обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему грозит до двух лет колонии. Потерпевшей по этому делу проходит сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ранее сообщалось, что Биль полностью выплатил ей компенсацию. Адвокат подсудимого Геннадий Удунян заявил ТАСС, что блогер также готов выплатить компенсации всем участникам ДТП после переговоров с ними.
В прокуратуре сообщили, что Биль ранее привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения: в 2018 году — 33 раза, в 2019 году — 381 раз, в 2020 году — 11 раз.