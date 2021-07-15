07:23 (мск), источник: Секрет Фирмы
В России раскрыли кражу оборудования для майнинга на 6 млн рублей
В Иркутске задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в краже оборудования для майнинга. По версии полицейских, грабители совершили два набега в ночное время суток. Во время обысков в домах подозреваемых, а также в арендованном ими контейнере нашли около 60 устройств для добычи криптовалюты. Стоимость оборудования, по оценке экспертов МВД, превышает 6 млн рублей, сообщили в областном полицейском главке.