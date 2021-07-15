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07:23 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России раскрыли кражу оборудования для майнинга на 6 млн рублей

В Иркутске задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в краже оборудования для майнинга. По версии полицейских, грабители совершили два набега в ночное время суток. Во время обысков в домах подозреваемых, а также в арендованном ими контейнере нашли около 60 устройств для добычи криптовалюты. Стоимость оборудования, по оценке экспертов МВД, превышает 6 млн рублей, сообщили в областном полицейском главке.

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Источник: ГУ МВД по Иркутской области

У подозреваемых в краже устройств для майнинга изъяли наличные деньги, флешки, сим-карты и «иные вещественные доказательства».

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На предполагаемых воров вышли по записям с камер видеонаблюдения и после проверки потенциальных мест сбыта похищенного. Для задержания привлекали сотрудников Росгвардии.

Четверо из пяти задержанных ранее уже были осуждены за различные кражи. В итоге троих подельников суд отправил под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Как писал «Секрет», борьба китайских властей с майнингом и использованием криптовалюты может сделать добычу токенов проще и прибыльнее за пределами КНР. Это произойдёт за счёт сокращения общих вычислительных мощностей и из-за снижения конкуренции.

Во время загрузки произошла ошибка.
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