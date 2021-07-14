21:53 (мск), источник: ТАСС
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
Ему было 62 года.
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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).
«К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», — проинформировали в РСК.