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02:30 (мск), источник: Известия

Мошенники придумали новую схему обмана с «личным страховым агентом»

Мошенники усложнили стандартную схему обмана граждан со звонком от имени службы безопасности банка, во время которого клиентов убеждают в угрозе средствам и необходимости срочно перевести их на «безопасный» счет. Об этом «Известиям» рассказали в компании DLBI, которая специализируется на кибербезопасности.

Источник: Известия

Злоумышленники предлагают россиянам обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре.

Поскольку документа обычно нет под рукой, преступники называют имя и номер сообщника, которому клиент перезванивает самостоятельно. Тот подтверждает, что деньги в опасности, а также ― что реквизиты «безопасного» счета корректны.
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«Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно», ― отметил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

Об обмане с «личным страховым агентом» также известно в компании «Инфосистемы Джет» и в банке ВТБ. В ЦБ сообщили, что это одна из многих схем, используемых мошенниками.

По последним опубликованным данным ЦБ за I квартал 2021 года, системы дистанционного банковского обслуживания впервые стали лидировать по объему операций без согласия клиентов (по сравнению с другими каналами несанкционированных операций).

Объем украденных таким образом средств увеличился в два раза и превысил 1,1 млрд рублей, оценили в регуляторе. При этом лишь порядка 1,5% этой суммы кредитные организации возместили гражданам.

Во время загрузки произошла ошибка.
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