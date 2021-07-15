Мошенники придумали новую схему обмана с «личным страховым агентом»

Злоумышленники предлагают россиянам обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре.
Поскольку документа обычно нет под рукой, преступники называют имя и номер сообщника, которому клиент перезванивает самостоятельно. Тот подтверждает, что деньги в опасности, а также ― что реквизиты «безопасного» счета корректны.
«Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно», ― отметил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.
Об обмане с «личным страховым агентом» также известно в компании «Инфосистемы Джет» и в банке ВТБ. В ЦБ сообщили, что это одна из многих схем, используемых мошенниками.
По последним опубликованным данным ЦБ за I квартал 2021 года, системы дистанционного банковского обслуживания впервые стали лидировать по объему операций без согласия клиентов (по сравнению с другими каналами несанкционированных операций).
Объем украденных таким образом средств увеличился в два раза и превысил 1,1 млрд рублей, оценили в регуляторе. При этом лишь порядка 1,5% этой суммы кредитные организации возместили гражданам.