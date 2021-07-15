18:21 (мск), источник: Смотрим
Работа «Проект Медиа» в России признана нежелательной
Работу издания «Проект Медиа» в России признали нежелательной, восемь его сотрудников признали иностранными агентами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
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«По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc», — сообщается на сайте ведомства.
По сообщениям СМИ, этот информационный ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из США.
В Генпрокуратуре признали, что деятельность «Проект Медиа» несет угрозу «основам конституционного строя и безопасности РФ». В этой связи всех сотрудников проекта — восемь человек — будут внесены в список иностранных агентов. Это шесть журналистов — Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова. В этот список также попали главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош и сотрудница радио «Свобода» Елизавета Маетная.
Указанные сведения были переданы в Минюст РФ, который должен будет внести НПО в соответствующий перечень.
Издание «Проект Медиа» было основано в 2018 году бывшим главредом РБК и «Дождя» Романом Баданиным. Оно специализируется на расследованиях и исследованиях данных, касающихся высокопоставленных чиновников.