14:09 (мск), источник: Фонтанка
В Германии ввели режим военной катастрофы из-за наводнения
Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе республики.
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«Министерство обороны ввело режим военной катастрофы
По заверению властей, новый режим позволит более оперативно реагировать на происходящее. В военном ведомстве подчеркнули, что для борьбы со стихией отправили 850 солдат бундесвера.
Ливни на западе и