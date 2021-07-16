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14:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пассажирский самолёт Ан-28 пропал в Томской области

Самолет Ан-28 с пассажирами на борту пропал в Бакчарском районе Томской области.

Ан-28 - двухмоторный турбовинтовой самолет, разработан для местных авиалиний (архивное фото) | Источник: РИА "Новости"

«Не вышел на связь самолет Ан-28 компании ОАО “Сибирская легкая авиация”», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Информацию о пропаже самолета подтверждает и источник Интерфакса. «Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски», — сказал источник агентства.

Самолет совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

«По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка», — сказал источник.

В оперштабе считают крушение или аварийную посадку основными версиями пропажи Ан-28.

По уточненной информации, на борту пропавшего самолета находились 17 человек, включая четырех детей и трёх членов экипажа.

Ан-28 — двухмоторный турбовинтовой самолёт, разработан еще в советское время. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на дальность до 2 тысяч километров.

Пропавший самолет Ан-28 — 1989 года выпуска, ранее эксплуатировался авиалиниями Кыргызстана, затем с 2003-го по 2007 год находился там же на хранении, рассказал Интерфаксу информированный источник. С 2014 года, по его словам, самолет используется авиакомпанией «Сила» (Сибирская легкая авиация).

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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