15:10 (мск), источник: ТАСС
В Томской области обнаружили пропавший с радаров самолет Ан-28
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, обнаружен.
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«Самолет обнаружен», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Он также сообщил, что экипаж и пассажиры не пострадали.
В Сибирским авиационном
В МЧС уточнили, что на борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. На месте жесткой посадки приземлился вертолет МЧС. Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров.