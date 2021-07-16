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15:10 (мск), источник: ТАСС

В Томской области обнаружили пропавший с радаров самолет Ан-28

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, обнаружен.

«Самолет обнаружен», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Он также сообщил, что экипаж и пассажиры не пострадали.

В Сибирским авиационном поисково-спасательном центре ТАСС сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. «Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», — сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что на борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. На месте жесткой посадки приземлился вертолет МЧС. Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров.

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