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18:40 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-28 в Томской области

Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» в пятницу совершил жесткую посадку в лесном массиве на юге Томской области. На полтора часа он пропал с радаров и был обнаружен благодаря сигналу аварийного «маячка». Отправленный на поиски вертолет Ми-8 эвакуировал трех членов экипажа и 15 пассажиров, среди которых было пятеро детей. Информация о пострадавших не поступала. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) после исчезновения с радаров самолета в Томской области возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «В настоящее время место нахождения самолета обнаружено, на нем имеются повреждения. Пассажиры самолета и экипаж выжили. Следственная группа выехала на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — сообщили в ведомстве.

Экипаж Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»), выполнявший в пятницу регулярный рейс из города Кедрового в Томск, в расчетное время не вышел на связь в районе села Бакчар. В последний раз связь с пилотами была в 16 часов по местному времени (12:00 мск). В 70 км от Кедрового сработал аварийный радиомаяк. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о срабатывании маяка над Бакчарским районом поступило к ним в 13:00 (мск). На поиски были отправлены три вертолета Ми-8: два из ближайших населенных пунктов и один от МЧС России. В связи с произошедшим был созван оперативный штаб, который возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Найти пропавший самолет удалось с воздуха. В 14:36 (мск) пилот вертолета передал, что видит и борт, и живых людей рядом с ним.

Во время загрузки произошла ошибка.
Находившихся в Ан-28 трех членов экипажа и 15 пассажиров эвакуировали с места происшествия в Томск.
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«Самолет… совершил вынужденную посадку на участке лесной местности в Томской области. Жертв среди экипажа и пассажиров не имеется. Западно-Сибирской и Дальневосточной транспортными прокуратурами организована проверка исполнения федерального законодательства о безопасности полетов», — передала пресс-службы прокуратуры. Как сообщил «Ъ-Сибирь» старший помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин, причины случившегося будут установлены в ходе проверки. «Погодные условия позволяют выполнять полеты», — сказал Кривошеин.

Бакчарский район расположен на юге Томской области. По данным официального сайта муниципального образования, его площадь — 2,47 млн га, из которых 2,08 млн га покрыты лесами.

Гендиректор ООО «СиЛА» Андрей Богданов сообщил «Ъ-Сибирь», что данные о пострадавших к нему не поступали, пассажиров эвакуировали вертолетом. Назвать причину произошедшего он также затруднился: «Экипаж очень опытный, опытнее и быть не может. Самолет был исправный. Что случилось, я даже не могу предположить».

По некоторым данным, у самолета вскоре после взлета вышли из строя двигатели, и экипаж произвел аварийную посадку в лес.

Самолет от ударов о деревья был сильно поврежден и даже перевернулся, однако находившиеся внутри него люди сильно не пострадали.

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ООО «СиЛА», по данным официального сайта авиакомпании, было создано в 2006 году и специализируется на организации авиаперевозок на самолетах 4-го класса. Компания выполняет рейсы в Сибири и на Дальнем Востоке. Базовые аэропорты расположены в Магадане, Иркутске, Чите, Томске, Горно-Алтайске и Улан-Удэ. В парке ООО «СиЛА» 12 самолетов: пять Ан-28, шесть L-410-UVP-E20 и один ТВС-2МС. Самолет типа Ан-28, по данным авиакомпании, рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов, общей массой до 1,75 т на дальность до 2 тыс. км.

Томский аэропорт сообщает, что после инцидента авиакомпания «СиЛА» отменила назначенные на пятницу и субботу рейсы по маршрутам Томск — Каргасок — Новый Васюган и Томск — Барнаул — Белокуриха — Новосибирск. Полеты должны были выполняться на самолете Ан-28.

Дарья Решетникова, Новосибирск

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