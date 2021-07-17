Никита Белых перешел на КРИК

Сам экс-глава региона свою вину категорически отрицает, считая все претензии надуманными, и требует прекращения уголовного преследования. По его версии, в бытность его губернатором КРИК успешно функционировала и даже приносила прибыль, разорившись лишь в 2018 году, спустя два года после его собственного ареста.
Как сообщил «Ъ» адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов, обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном лицом, занимающим государственную должность в Российской Федерации (ч. 3 ст. 286 УК РФ), предъявил утром в пятницу в Кирове следователь областного управления СКР. В местное СИЗО экс-чиновник был доставлен еще в конце июня из ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области.
«На здоровье Никиты (Белых.— “Ъ”) не лучшим образом сказались этапирование, новые стрессы и обвинения, условия СИЗО», — сообщил защитник.
Первый эпизод, уголовное дело по которому было возбуждено еще в июне прошлого года, связан с выделением в 2012 году из областного бюджета 448 млн руб. для строительства жилых домов специализированного жилищного фонда.
Квартиры в них были переданы в собственность АО КРИК, которые предоставлялись бюджетникам на условиях долгосрочной льготной аренды. Как считает следствие, в начале ноября 2015 года гендиректор «дочки» облправительства Вадим Перминов по указанию губернатора заключил договор займа с АО «ОХК “Уралхим”» на 320 млн руб. под залог этих жилых помещений. Между тем в сентябре 2018 года КРИК была признана банкротом, а попавшие в конкурсную массу квартиры пустили с молотка на открытых торгах в апреле 2020 года. На момент начала расследования ущерб СКР оценивал в 190,7 млн руб. как залоговую цену помещений, но в пятницу его скорректировали до 448 млн.
Второе уголовное дело было возбуждено полтора месяца назад и касается еще одного годового займа КРИК под 12% годовых в ноябре 2015 года на 320 млн руб. у того же «Уралхима». Тут господин Белых, по версии СКР, «действовал из иной личной заинтересованности, в целях финансирования деятельности различных организаций, расположенных на территории Кировской области».
«Реализуя задуманное», губернатор, по версии следствия, хоть и не входил в состав руководства АО, «обеспечил подготовку» решения об одобрении сделки и ее подписании Вадимом Перминовым, который, кстати, в 2019 году получил два года условно за два эпизода злоупотребления полномочиями. Буквально на следующий день глава региона провел несколько совещаний, на которых распорядился передать деньги ряду структур — 96,8 млн руб. ушли на оплату долгов перед ПАО «Норвик Банк» Кировского областного казенного предприятия «Управление по обеспечению топливом» (КОКП УОТ). По еще одному договору поручительства КРИК отвечала за обязательства КОКП УОТ перед ООО «ТД “НефтеТехСнаб”», которому было перечислено 93,19 млн руб. Также АО КРИК передало АНО «Молодежный хоккейный клуб “Олимпия”» и АНОО «Кировский хоккейный клуб “Родина”» займы на 8 млн и 12 млн руб. соответственно.
Все эти суммы в КРИК не вернулись, а Арбитражный суд Кировской области взыскал их в его пользу в августе 2018 года, в дальнейшем 202,5 млн руб. взыскали с областного правительства.
Позже сумму ущерба следствие по этому эпизоду увеличило до 293,2 млн руб. Как считает защита, это сделано с учетом денег, направленных хоккейным клубам с учетом набежавших процентов.
Господин Грохотов заявил «Ъ», что его доверитель свою вину категорически отрицает, считает претензии надуманными, а в пятницу до вечера давал показания, объясняя свою позицию.
По словам защитника, в случае с квартирами появление ущерба датируется апрелем 2020 года, когда Никита Белых «уже давно не был губернатором».
Защита экс-чиновника напоминает, что до его ареста АО КРИК имело активы на 1,5 млрд руб. и даже приносило прибыль, а стало нести убытки, приведшие к краху, в 2017—2018 годах, то есть разорилось не в связи с кредитом в 320 млн руб.
Все эти события не имеют «причинно-следственной связи» и с действиями господина Белых. Адвокаты считают, что обвинение «тщательно обходит стороной» причины разорения и управленческие решения после смены главы региона.
«Здесь можно привести такую аналогию: в случае крушения современного вертолета можно привлечь к ответственности изобретателя начала ХХ века Сикорского, ведь неважно в таком случае, как обслуживался и управлялся вертолет», — заявил Андрей Грохотов, отметив, что менее месяца назад 296 злополучных квартир были безвозмездно переданы правительству области, то есть никакого ущерба нет. По его словам, следствию уже поданы ходатайства о «проверке следственным путем причин банкротства АО КРИК» и действий допустивших его должностных лиц.
Не видит связи с действиями Никиты Белых защита и в случае с КОКП УОТ. Тогда, по ее мнению, губернатор не позволил казенному предприятию обанкротиться и причинить тем самым ущерб бюджету. Причем сами долги возникли не по вине чиновников, а из-за неплатежей потребителей топливной компании, первый кредит которой, кстати, был обеспечен акциями АО «Чимбулатский карьер» на 450 млн руб. И в данном случае защита снова ставит вопрос о причинах банкротства КРИК как повода для исков к обладминистрации.
«Финансовые данные и показания свидетелей указывают на то, что никаких рисков невыполнения АО КРИК своих заемных обязательств перед АО “ОХК “Уралхим”” не существовало и причин банкротства компании в период с 2012-го по первую половину 2016 года не имелось», — резюмировал господин Грохотов.
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