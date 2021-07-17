11:28 (мск), источник: Известия
СК подтвердил версию отказа двигателей у аварийно севшего под Томском Ан-28
Отказ обоих двигателей привел к аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщили в СК 17 июля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Следователи отметили, что два двигателя отказали примерно через 10 минут с начала полета.
«Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета», — говорится в сообщении.
При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый Томской области. отмечается, что тормозной путь самолета на земле составил 180 м. При остановке Ан-28 перевернулся. Восстановлению он не подлежит.
Следователи изъяли образцы топлива самолета. На место происшествия выехала следственная группа, которая произвела осмотр места происшествия.
Самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») перестал выходить на связь после вылета из города Кедровый в Томск 16 июля. Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ан-28 было в Бакчарском районе Томской области. Все находившиеся на борту 18 человек выжили.
По словам пилота Ан-28 Фаруха Хасанова, у воздушного судна отказали оба двигателя. Экипажу при этом удалось посадить самолет на открытую местность посреди тайги, что спасло жизни пассажирам.
Как рассказала одна из пассажирок Ан-28, паники на борту не было. По ее словам, все надеялись, что всё заработает. Она добавила, что затем экипаж быстро выводил людей, было заметно, что один из пилотов хромает.
Согласно последним данным, пилоту потребуется операция, у него диагностирован серьезный перелом ноги. Госпитализация понадобилась одной пассажирке. У нее выявили сотрясение головного мозга. Девушка чувствует себя хорошо, рассказали медики.