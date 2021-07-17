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13:11 (мск), источник: ТАСС

Замначальника Южного таможенного управления задержали за хищение 85 млн рублей

В отношении задержанных замначальника Южного таможенного управления и коммерсанта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замначальника Южного таможенного управления и коммерсант задержаны по подозрению в хищении 85 млн рублей при исполнении госконтракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По подозрению в хищении бюджетных средств в размере порядка 85 млн рублей при реализации государственного контракта на закупку административного здания задержаны заместитель начальника Южного таможенного управления и учредитель коммерческой организации», — сообщили в СК.

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Следствие в субботу будет просить об аресте замначальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина, подозреваемого в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта, добавил источник в правоохранительных органах.

«Следствие в субботу подаст в суд ходатайство о заключении под стражу замначальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина», — сказал собеседник агентства.

Следствие по материалам коллег из ФСБ России установило, что в 2018 году при проведении электронного аукциона должностные лица Южного таможенного управления завысили начальную цену контакта на приобретение здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста, что ограничило конкуренцию и дало преимущество для предпринимателя, который также стал фигурантом этого дела. После заключения госконтракта на общую сумму свыше 253 млн рублей к ЮТУ перешло здание площадью около 3 тысяч кв. метров и два земельных участка. Проведенным исследованием установлено, что стоимость приобретенного имущества искусственно завышена на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, считает следствие.

Похищенными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

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