Суд отправил под домашний арест девушку, сбившую на машине троих детей на западе Москвы

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерии Башкировой, обвиняемой по части 3 статьи 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”)», — сказал представитель прокуратуры.
Состояние опьянения у женщины-водителя экспертизой не подтвердилось.
16 июля днем на улице Авиаторов водитель автомобиля «Мазда» сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет — перелом основания черепа, мальчик четырех лет — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок — сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей госпитализировали, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он умер в больнице.
Московский главк СК инициировал передачу дела из полиции в свое ведомство. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.