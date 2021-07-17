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16:08 (мск), источник: ТАСС

Суд отправил под домашний арест девушку, сбившую на машине троих детей на западе Москвы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения 18-летней Валерии Башкировой, сбившей на машине на западе Москвы трех детей, один из которых после этого умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

Источник: AP 2021

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерии Башкировой, обвиняемой по части 3 статьи 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”)», — сказал представитель прокуратуры.

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16 июля днем на улице Авиаторов водитель автомобиля «Мазда» сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет — перелом основания черепа, мальчик четырех лет — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок — сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей госпитализировали, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он умер в больнице.

Московский главк СК инициировал передачу дела из полиции в свое ведомство. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

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