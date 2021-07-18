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12:17 (мск), источник: ТАСС

Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей в Москве

Прокуратура столицы поставила ход расследования дела на контроль.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Москве.

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«Сделаем все, чтобы не “отделалась”. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн в воскресенье в своем Twitter.

В пятницу днем на улице Авиаторов 18-летний водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик, доставленный после аварии вертолетом в больницу, умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль. В субботу суд заключил женщину-водителя под домашний арест до 15 сентября. Состояние опьянения у нее не было подтверждено экспертизой.

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