12:17 (мск), источник: ТАСС
Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей в Москве
Прокуратура столицы поставила ход расследования дела на контроль.
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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Москве.
«Сделаем все, чтобы не “отделалась”. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн в воскресенье в своем Twitter.
В пятницу днем на улице Авиаторов 18-летний водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик, доставленный после аварии вертолетом в больницу, умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка — сотрясение головного мозга и закрытая
Полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль. В субботу суд заключил