Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли

О жалобе в полицию на своих партнёров по «Финико» Доронин рассказал во время общения с подписчиками в соцсети Instagram. Он заявил, что партнёры исчезли и перестали выходить с ним на связь.
Сейчас выплаты вкладчикам «Финико» приостановлены. Но Доронин уверяет, что это вынужденная мера. Как утверждает организатор пирамиды, все выплаты возобновятся, после того как клиенты выполнят определённые требования, в частности, предоставят документы, доказывающие законное происхождение внесённых на счёт средств.
По словам Доронина, он пытается делать всё, чтобы вкладчики могли вернуть свои деньги. При этом основатель спортивно-развлекательного ресурса «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал, что Кирилл Доронин получил турецкое гражданство и сменил имя — теперь его якобы зовут Онур Амик.
Уголовное дело
В начале декабря 2020 года в Татарстане возбудили уголовное дело, заподозрив «Финико» в организации финансовой пирамиды.
Прокуратура заявила, что фирма привлекала деньги граждан под предлогом их высокоэффективного использования путём инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц.
У «Финико» не было никакой лицензии, чтобы законно заниматься деятельности форекс-дилера. Фирму также не регистрировали в государственных реестрах и в налоговых органах.
Силовики оценили объём привлечённых средств не менее чем в 80 млн рублей — деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. Издание «Бизнес Online» сообщало, что на самом деле «Финико» удалось привлечь почти 7 млрд рублей.
В начале июня Банк России включил «Финико» в список финансовых пирамид. Однако сайты и приложения этой системы до сих пор не заблокированы. В татарстанской прокуратуре заявили, что вопросом о блокировке займётся только после того, как появятся «достоверные сведения». В ведомстве напомнили, что точку в делах ставит суд, поэтому называть организаторов «Финико» преступниками пока преждевременно. В региональном Нацбанке также добавили, что в уголовном деле нет потерпевших, поскольку никаких соответствующих заявлений не поступало.
Организаторы и концепция
Основным лицом в истории с «Финико» является Кирилл Доронин. Другой представитель финансовой пирамиды — некий Зыгмунт Зыгмунтович. По собственным словам, он связан с командой проекта и остальными организаторами. Кроме того, в команде есть Марат Сабиров, который отвечает за кешбэк клиентам, и Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве руководителя отдела трейдинга.
«Финико» регулярно меняет адреса своих сайтов. На одном из последних ресурсов компания назвала себя системой автоматической генерации прибыли. Фирма обещает вкладчикам доходность в 20−30%. Инвестор «Финико» рассказал журналу «Компания», что в фирме 150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами — они стремятся к доходности в 3−5% в день. При этом часть вознаграждений партнёры сервиса получают из взносов приглашённых клиентов, а не из дохода. Именно такого подхода в своей работе придерживаются сетевые пирамиды.
Также «Финико» предлагает несколько продуктов в качестве инвестиционных программ. В частности, речь идёт о программе закрытия задолженности или покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости. Чтобы приобрести один из подобных продуктов, сначала нужно купить за биткоины внутреннюю валюту Finiko, равную $1, а уже затем — сами продукты. Впрочем, доход от них приходит в собственном токене компании под названием FNK, который затем обменивается на криптовалюту, и только потом её можно вывести в рубли. Процедура занимает не менее четырёх дней.
Истории вкладчиков
Издание vc.ru пообщалось с некоторыми вкладчиками пирамиды «Финико», которые потеряли на ней деньги. 24-летний Артур вложил в систему 200 000 рублей кредитных денег по совету от одногруппника в вузе, который сам вложил 600 000 рублей. Россиянин приехал в офис «Финико», где сотрудники убедили его купить токены FNK, которые в тот момент резко выросли в цене. Уже на утро молодой человек потерял половину вложенного. Наставник советовал Артуру держать токены дальше, но в итоге он продал их, потеряв 90% стоимости. Студент добавил, что уже написал заявление в прокуратуру на человека, который принимал у него деньги.
Ещё одной жертвой пирамиды стала 33-летняя Елена, обеспечивающая маленького ребёнка и родителей-инвалидов. О «Финико» ей рассказала подруга, которая активно нахваливала этот проект. Женщина вложила в пирамиду 2 млн рублей заёмных денег. Теперь она собирается писать заявление в правоохранительные органы.