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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Под Петербургом обнаружили заброшенный дом с подземной тюрьмой

Во Всеволожском районе Ленинградской области на одном из заброшенных участков была обнаружена частная тюрьма с тремя камерами и крематорием. Об этом сообщает местное издание 47news.

Журналисты говорят, что построить подобное можно примерно за $500 тыс. Тюрьма сделана в соответствии с ГОСТом для исправительных учреждений. То есть попавший в нее был бы уверен, что находится в настоящем месте заключения.

47news проверила владельцев данного участка: они неоднократно менялись, но обратить на себя внимание заставили два физлица. Последним владельцем является человек по фамилии Мкртычян, однако он ее сменил на Эскобар (как у колумбийского наркобарона). Первым же собственником был капитан Федеральной службы исполнения наказаний ныне покойный Ренат Алимзанов.

Внутри тюрьмы свидетельств жизнедеятельности обнаружено не было. Более года назад ее обыскивали оперативники СКР. Однако в крематории найден некий биологический след. Однако он не обязательно человеческий — это могут быть и грызуны.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург

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