Под Петербургом обнаружили заброшенный дом с подземной тюрьмой

Журналисты говорят, что построить подобное можно примерно за $500 тыс. Тюрьма сделана в соответствии с ГОСТом для исправительных учреждений. То есть попавший в нее был бы уверен, что находится в настоящем месте заключения.
47news проверила владельцев данного участка: они неоднократно менялись, но обратить на себя внимание заставили два физлица. Последним владельцем является человек по фамилии Мкртычян, однако он ее сменил на Эскобар (как у колумбийского наркобарона). Первым же собственником был капитан Федеральной службы исполнения наказаний ныне покойный Ренат Алимзанов.
Внутри тюрьмы свидетельств жизнедеятельности обнаружено не было. Более года назад ее обыскивали оперативники СКР. Однако в крематории найден некий биологический след. Однако он не обязательно человеческий — это могут быть и грызуны.
Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург