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17:33 (мск), источник: РБК

Против отменивших указ Зеленского судей завели уголовное дело

В марте президент отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Судьи Кассационного административного суда, в свою очередь, отменили это решение президента.

Источник: Reuters

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело против судей Кассационного административного суда (КАС) в составе Верховного суда после того, как 14 июля они отменили указ президента Владимира Зеленского об увольнении судьи и главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом сообщает отраслевая Судебно-юридическая газета.

Досудебное расследование началось 15 июля. Судей подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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КАС обязали предоставить ряд документов, в том числе решение от 14 июля, журналы судебных заседаний по этому делу, данные системы документооборота, копию записей технической системы, которая фиксировала заседания при рассмотрении дела в тот день.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, следователь, который занимается уголовным делом против судей, в своем письме в КАС отметил, что производство находится «на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований».

Противостояние судей и президента из-за увольнения Тупицкого тянется с конца 2020 года. В декабре Зеленский отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Это произошло после того, как против Тупицкого завели два дела по статьям о госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму. Зеленский тогда пояснял, что отстраняет судью «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса».

Конституционный суд тогда признал решение Зеленского не соответствующим Основному закону.

«С конституционно-правовой точки зрения, указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий», — постановил суд.

Однако в конце февраля Зеленский продлил отстранение Тупицкого, а через месяц отменил указ от 2013 года о назначении его судьей Конституционного суда. Именно это решение Зеленского судьи признали незаконным 14 июля.

Они пришли к выводу, что президент не имел права отменять акт индивидуального действия, подписанный одним из бывших глав государства, так как этот акт уже исчерпал свою силу.

В офисе президента пообещали, что решение судей от 14 июля будет обжаловано. «Нет никаких сомнений в том, что Верховный суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе», — говорилось в сообщении офиса Зеленского. Там расценили решение судей как подготовку к попытке «уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного суда».

Тупицкий пытался оспорить решение о своем отстранении, и в феврале он обратился в Кассационный административный суд с иском. Помимо этого, в начале июля он подал иск против Конституционного суда из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи.

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