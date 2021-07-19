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20:24 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал девушку, сбившую в Москве троих детей, двое из которых умерли

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей 18-летней москвичке Валерии Башкировой, которая на улице Авиаторов сбила трех детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

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«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», — сказали в прокуратуре.

Изменить меру пресечения Башкировой потребовала прокуратура. Девушке предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи.

Днем 16 июля на улице Авиаторов 18-летняя водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. В субботу суд заключил девушку-водителя под домашний арест до 15 сентября. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

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