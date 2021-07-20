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04:14 (мск), источник: ТАСС

Сбившая насмерть двоих детей девушка признала вину

В суде девушка высказала сожаление о том, что стала виновницей ДТП.

Источник: РИА Новости/Тверской суд

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. 18-летняя москвичка Валерия Башкирова, которая на улице Авиаторов в Москве сбила трех детей, двое из которых скончались, полностью признала свою вину и раскаялась в том, что стала виновницей трагедии. Как уточнили ТАСС в окружении семьи девушки, родственники выразили готовность «хоть чем-то помочь» пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию.

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«Девушка всегда с осторожностью относилась к вождению автотранспорта, права на управление которого получила не так давно. Ее семья хочет хоть чем-то помочь потерпевшим, заявив, что готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна, — рассказал собеседник агентства. — Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети».

Источник уточнил, что вся семья обвиняемой «находится в шоке», но вместе с тем считает, что ужесточение меры пресечения в отношении девушки является чрезмерной, так как скрываться она «никуда не намерена». Адвокат девушки Альберт Якубов категорически отказался от комментариев и проигнорировал официальный запрос ТАСС.

Тверской суд Москвы 19 июля по просьбе прокуратуры изменил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, установив срок ареста до 16 сентября.

Изменить меру пресечения Башкировой надзорное ведомство потребовало, так как девушке ужесточили обвинение до ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке предъявили обвинение по части 3 этой же статьи, по ней ей грозило до пяти лет лишения свободы.

Днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Всех детей госпитализировали. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер 17 июля вечером. У девятимесячного ребенка — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 17 июля девушку-водителя заключили под домашний арест. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

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