В России количество заразившихся COVID-19 превысило 6 млн

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Москва — 3188 (за все время — 1 470 330),
Московская область — 2478 (365 036),
Санкт-Петербург — 1934 (507 507),
Нижегородская область — 527 (134 661),
Свердловская область — 491 (101 969).
За сутки в России умерли 784 заболевших коронавирусом, что на 9,04% больше, чем днем ранее (719). С начала пандемии скончались 149 922 заболевших COVID-19. За день выздоровели 22 218 человек, всего — 5 382 213.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 101 (с начала пандемии — 24 585),
Санкт-Петербург — 98 (18 424),
Иркутская область — 36 (3360).
Нижегородская область — 29 (4763),
Краснодарский край — 27 (3884).
В мире зафиксировано более 190 млн случаев заражения COVID-19, умерли 4 млн человек. Больше всего заразившихся выявлено в США (34,1 млн), Индии (31,1 млн) и Бразилии (19,3 млн). Россия занимает 4-е место.
Вчера, 19 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что около 2,5% вакцинированных от COVID-19 россиян заражаются коронавирусом. Он отметил, что болезнь у них протекает легко, а госпитализация может потребоваться только 5% таких пациентов. По данным региональных минздравов, болеют от 0,5% до 3% привитых граждан.