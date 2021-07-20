Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты пожарные уволились Увольнение не связано с обращением к главе государства
Фоторепортажи
1010 невероятных тоннелей со всего мира
14Скончался Петр Мамонов
11:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В России количество заразившихся COVID-19 превысило 6 млн

В России за прошедшие сутки выявили 23 770 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 3,5% меньше, чем накануне (24 633). Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 6 006 536.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 3188 (за все время — 1 470 330),

Московская область — 2478 (365 036),

Санкт-Петербург — 1934 (507 507),

Нижегородская область — 527 (134 661),

Свердловская область — 491 (101 969).

За сутки в России умерли 784 заболевших коронавирусом, что на 9,04% больше, чем днем ранее (719). С начала пандемии скончались 149 922 заболевших COVID-19. За день выздоровели 22 218 человек, всего — 5 382 213.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 101 (с начала пандемии — 24 585),

Санкт-Петербург — 98 (18 424),

Иркутская область — 36 (3360).

Нижегородская область — 29 (4763),

Краснодарский край — 27 (3884).

В мире зафиксировано более 190 млн случаев заражения COVID-19, умерли 4 млн человек. Больше всего заразившихся выявлено в США (34,1 млн), Индии (31,1 млн) и Бразилии (19,3 млн). Россия занимает 4-е место.

Вчера, 19 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что около 2,5% вакцинированных от COVID-19 россиян заражаются коронавирусом. Он отметил, что болезнь у них протекает легко, а госпитализация может потребоваться только 5% таких пациентов. По данным региональных минздравов, болеют от 0,5% до 3% привитых граждан.

 Как Путин с Кудриным работу в Москве искали
Несмотря на поражение на Евро, Шунин может стать лучшим вратарем
Ритейлеры заявили о риске пустых полок из-за «мусорной реформы»
Mastercard может закрыть бренд Maestro
Случаи COVID-19 среди привитых встречаются все чаще
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
О чем может говорить высокая температура после вакцинации
МОК изменил девиз Олимпийских игр. Впервые с 1894 года
Горячие темы на Авто
Всем привет от Тони и Вовы 247
Они над нами издеваются. 119
Впечатления от поездки в столичный регион... 109
Что-то тишина сегодня в курилке. Не уж то жара всех одолела? 87
Товары для дома
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Популярные темы на «Детях»
ларчик просто открывался 618
Снова я... просто мысли в слух 539
Бюджет 441
Забавные картинки 439
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь