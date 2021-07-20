Гаджет против пользователя: как софт израильской компании помогал взламывать телефоны журналистов

В понедельник, 19 июля, французская НКО Forbidden Stories опубликовала совместное с правозащитной Amnesty International и 17 журналистскими организациями расследование о том, как власти более чем десяти стран использовали шпионский софт Pegasus израильской компании NSO Group для слежки за журналистами, предпринимателями, политическими активистами и главами государств. В расследовании приняли участие более 80 журналистов — сотрудников таких изданий, как The Guardian, The Washington Post, немецкой Suddeutsche Zeitung, индийской The Lede и других.
Журналисты получили доступ к списку из более чем 50 000 телефонных номеров, которые в качестве потенциальных целей для слежки указали клиенты NSO Group.
Более тысячи абонентов удалось идентифицировать — их номера были зарегистрированы в 50 странах. Владельцы номеров — главы и премьер-министры государств, члены королевской семьи в Саудовской Аравии, более 600 политиков и чиновников, 189 журналистов, 85 правозащитников, 65 бизнесменов.
Услугами NSO Group пользовались власти Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Мексики, Марокко, Руанды, Того, Саудовской Аравии и ОАЭ, следует из данных расследования. России среди этих стран нет. Представители Индии, Марокко, Венгрии и Руанды отрицают использование шпионского софта Pegasus.
Что такое NSO Group
Израильскую технологическую компанию NSO Group основали в 2010 году Омри Лави и Шалев Хулио — выходцы из подразделения 8200, занимающегося радиоэлектронной разведкой в армии Израиля. Их главный продукт — инструмент по борьбе с терроризмом и опасными преступниками Pegasus — создан на базе технологий, разработанных еще во время службы основателей, писала The New York Times. Pegasus появился в 2011 году, первыми его пользователями были мексиканские власти, которые заплатили $15 млн за софт и $77 млн — за слежку за членами наркокартеля.
В 2016 году СМИ со ссылкой на прайс-лист NSO Group писали, что слежка за десятью пользователями iPhone или Android стоит $650 000, BlackBerry — $500 000, Symbian — $300 000. Еще минимум $500 000 необходимо заплатить за услуги по установке шпионского софта, а потом ежегодно платить 17% от стоимости продукта за обслуживание.
Pegasus такой дорогой, потому что позволяет властям делать то, что они раньше не могли — удаленно взламывать смартфоны и видеть все их содержимое, рассказывал в одном из интервью в 2019 году сооснователь NSO Group Шалев Хулио.
На сайте компании указано, что она разрабатывает шпионское программное обеспечение для правительств, спецслужб и правоохранительных органов. С помощью слежки, которую предлагают разработчики софта, власти могут предотвращать и расследовать преступления и теракты, проводить поисково-спасательные операции и т. д. Решения NSO Group помогли спасти жизни «десятков тысяч людей», утверждал Хулио. По его словам, есть более ста стран, которым компания никогда не будет продавать свои решения из-за фактов коррупции и нарушений прав человека.
Если клиенты NSO Group нарушают правила использования софта, компания может отключить их от своей инфраструктуры — с 2011 по 2019 год было всего три таких случая, утверждал Хулио.
В июне 2021 года NSO Group опубликовала свой первый отчет о прозрачности. Из него следует, что продукты компании могут использовать только тщательно проверенные и утвержденные госорганы, которые отвечают за поддержание общественной безопасности. Компания указала, что перед заключением договоров проводит процедуру проверки потенциальных клиентов. По данным на 2021 год, после проверки заказчиков NSO отклонила сделки на сумму более $300 млн.
В отчете NSO также сообщила, что она не управляет своим софтом Pegasus, не отслеживает его использование и не собирает информацию о клиентах, а лишь продает лицензию суверенным государствам и государственным агентствам.
В начале 2021 года стало известно, что NSO рассматривает возможность выхода на IPO при оценке в $2 млрд на Тель-Авивской фондовой бирже.
Как работает Pegasus
Вредоносная программа Pegasus проникает на устройства на базе iOS или Android. Чтобы получить доступ к смартфону, иногда человеку необходимо перейти по вредоносной ссылке, а в некоторых случаях взлом происходит автоматически.
После взлома заказчик получает полный доступ к смартфону: он может читать SMS и почту, прослушивать звонки, отслеживать геолокацию устройства, включать камеру и микрофон для прослушки и т. д.
Представитель Apple рассказал The Washington Post, что компания безоговорочно осуждает кибератаки против журналистов, правозащитников и других людей, которые стремятся сделать мир лучше. По его словам, разработка кибератак, которыми занимается NSO Group, стоит миллионы долларов, такие кампании нацелены на конкретных лиц. Хотя это означает, что для подавляющего большинства пользователей эти атаки не представляют угрозы, Apple будет стараться защищать всех своих клиентов, заявил ее представитель в разговоре с The Washington Post.
Операционная система iOS автоматически запускает данные и вложения в iMessage, даже если они поступают от неизвестного человека, говорит руководитель отдела исследования сложных киберугроз департамента Threat Intelligence компании Group-IB Анастасия Тихонова. По ее словам, пока нет данных, что эту уязвимость операционной системы Apple используют какие-то киберпреступники, но, возможно, в скором времени это произойдет. «Такое часто случается после публичных кейсов с описанием уязвимости», — сетует Тихонова.
«NSO Group утверждает, что ее софт используется только против преступников, но ни проверить, ни доказать это компания не сможет», — говорит руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity от Softline Сергей Ненахов.
Согласно данным нового расследования, софт Pegasus использовали для взлома и доступа к файлам как минимум 37 устройств пользователей в разных странах мира.
В Лаборатории безопасности Amnesty International проверили 67 смартфонов людей, которые предположительно подверглись кибератакам с помощью Pegasus. Оказалось, что 23 из них действительно были взломаны, а еще 14 смартфонов ранее пытались заразить шпионским софтом.
В ответ на запрос журналистов NSO Group «категорически отрицала» все утверждения о нарушениях: компания заявила, что «многие» из утверждений «являются неподтвержденными теориями, которые вызывают серьезные сомнения в надежности источников, а также той информации, что легла в основу истории», указали в Amnesty International. Компания не подтвердила и не опровергла, что указанные в расследовании страны являются ее клиентами, но отметила, что относительно них расследователи выдвинули «неверные предположения».
Кто пострадал от Pegasus
Использование Pegasus могло привести к смерти гражданских лиц, полагают авторы нового расследования. Среди номеров, которые власти пытались взломать с помощью Pegasus, оказались контакты близких журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, которого в 2018 году убили в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
По данным The Washington Post, среди взломанных устройств оказались смартфоны двух женщин, близких к убитому журналисту. Forbidden Stories уточняет, что спустя четыре дня после происшествия Pegasus установили на телефон невесты журналиста, а спустя несколько недель в список целей для слежки попал номер сына Хашогги. Также в этом списке оказались близкие друзья, коллеги и члены семьи убитого журналиста. Предположительно заказчиками слежки являются власти Саудовской Аравии или ОАЭ.
«Когда я впервые услышал обвинения в том, что наши технологии использовались против Джамаля Хашогги или его родственников, я немедленно начал проверку по этому поводу. Могу сказать вам точно, мы не имели никакого отношения к этому ужасному убийству», — комментировал произошедшее в 2019 году сооснователь NSO Group.
Также в списке целей для слежки оказался погибший в марте 2017 года мексиканский журналист Сесилио Пинеда. Его убили на автомойке спустя два часа после того, как он во время прямого эфира в Facebook заявил о связях местных чиновников с наркокартелем. В список он попал за несколько недель до происшествия. Кроме того, в списке оказался прокурор, который расследовал это преступление.
Также, по данным журналистов, Pegasus использовался в Азербайджане — в списке потенциальных целей оказались около 40 репортеров. В Венгрии с помощью софта были взломаны телефоны двух журналистов издания Direkt36.
Впервые о Pegasus публично рассказали аналитики исследовательской компании Citizen Lab и компании по информационной безопасности Lookout Security в 2016 году. Поводом для расследования стали SMS-сообщения, которые получил журналист Ахмед Мансур. Сообщения содержали ссылки на якобы новые сведения о пытках граждан ОАЭ в тюрьмах. В результате анализа эксперты выяснили, что авторы сообщений пытались удаленно взломать устройство Мансура.
С тех пор NSO Group неоднократно обвиняли в слежке. В 2019 году на нее подали в суд Facebook и WhatsApp. По мнению истцов, компания распространяла вредоносный софт через их мессенджер. WhatsApp обвинил NSO Group в хакерской атаке, которая затронула 1400 телефонов и устройств с целью заразить их вредоносным софтом и вести наблюдение за конкретными пользователями мессенджера. Тогда речь также шла о наблюдении за правозащитниками и журналистами. В свою очередь, весной 2020 года NSO Group обратилась в суд с ответным иском против Facebook. Разработчик софта утверждал, что Facebook еще в 2017 году пытался приобрести у них Pegasus, чтобы следить за пользователями Apple. Суд между компаниями длится до сих пор.
В 2020 году стало известно, что с помощью вредоносного софта от NSO Group был взломан телефон основателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса. Это выяснилось после судебно-медицинской экспертизы, которую заказала Организация Объединенных Наций (ООН).
В мае 2018 года наследный принц Саудовской Аравии через WhatsApp отправил Безосу вредоносное видео, говорилось в отчете. В течение нескольких часов после этого с телефона предпринимателя удалось получить «большие объемы данных».
Тогда NSO не признала свою вину, однако опубликовала сообщение на своем сайте, в котором заявила, что «шокирована и потрясена» историей о предполагаемом взломе телефона Безоса и готова «взаимодействовать с ООН, Безосом или любым другим органом», чтобы защитить права человека при продаже или использовании оборудования для наблюдения.
При этом компания Amazon предоставляла примерно с 2020 года IT-инфраструктуру для NSO Group, но скрывала это, заявило издание Vice. Через некоторое время после публикации расследования Amazon объявила, что закрыла аккаунты и инфраструктуру NSO Group, которую та использовала для развертывания вредоносного софта. Ранее компания не отвечала на запросы журналистов, которые касались израильской фирмы.
Что грозит NSO Group
Вскоре после публикации расследования действия NSO Group осудили многие зарубежные политики и предприниматели. Глава WhatsApp Уилл Кэткарт написал в Twitter, что софт израильской компании используют «для нарушения прав человека по всему миру», а Эдвард Сноуден призвал запретить торговлю системами слежения и привлечь разработчиков Pegasus к уголовной ответственности за убийство тех, против кого использовали программу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что информацию о деятельности компании необходимо проверить.
Вероятность того, что разработчика хакерского софта получится привлечь к уголовной или гражданско-правовой ответственности, небольшая, говорит председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.
По его словам, потерпевшим придется доказать, что NSO Group знала о целях и возможностях использования софта, когда передавала его разведывательным службам.
С ним согласен основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко: истцам нужно будет собрать неопровержимые сведения, доказывающие, что за ними велась слежка с помощью Pegasus и делала это именно NSO Group. Для этого можно привлекать независимых экспертов и службы национальных правоохранительных органов, добавил Ткаченко.
Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова