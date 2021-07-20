13:04 (мск), источник: Daily Storm
Бархат и золотые унитазы: в Ставрополье задержали «мафиози» из ГИБДД
Полицейские организовали преступное сообщество, считает следствие.
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Во время спецоперации МВД и Росгвардии в Ставропольском крае задержали более 35 высокопоставленных полицейских, в том числе главу УГИБДД региона Алексея Сафонова. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он указал, что задержанным вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток и другие нарушения закона.
«С утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», — отметил Хинштейн.
По словам парламентария, полицейским инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление своим положением, превышение полномочий и другие нарушения закона.
Депутат также опубликовал фотографии из дома Сафонова. На кадрах можно увидеть различные предметы роскоши: обитую бархатом мебель, позолоченные шкафы, зеркала, тумбочки и унитаз.
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтвердил задержание полицейских. «Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия. Проводятся обыски как по местам жительства подозреваемых, так и в рабочих кабинетах по месту службы», — сказал собеседник агентства.
Полковник полиции Алексей Сафонов находился на посту главы УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю с 2012 года. В 2017 году анонимный сотрудник пятигорского ГИБДД направил президенту РФ письмо, в котором говорилось о взятках в полиции города. Сафонов, комментируя послание, заявил, что главное управление региона направило в Пятигорск проверку и не обнаружило нарушение. По его словам, это письмо мог направить недовольный увольнением сотрудник.
8 июля в Перми задержали депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Парламентарий находился за рулем в нетрезвом виде, а также оказывал сопротивление сотрудникам ДПС. Полицейские надели на него наручники и доставили его к следователям, где опросили в рамках доследственной проверки.