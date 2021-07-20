Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что происходит на курортах Кубани из-за ковидных ограничений Как отразились и как еще отразятся ограничения на отдыхающих
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
13:04 (мск), источник: Daily Storm

Бархат и золотые унитазы: в Ставрополье задержали «мафиози» из ГИБДД

Полицейские организовали преступное сообщество, считает следствие.

6
фотографий
6
фотографий

Во время спецоперации МВД и Росгвардии в Ставропольском крае задержали более 35 высокопоставленных полицейских, в том числе главу УГИБДД региона Алексея Сафонова. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он указал, что задержанным вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток и другие нарушения закона.

«С утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», — отметил Хинштейн.

По словам парламентария, полицейским инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление своим положением, превышение полномочий и другие нарушения закона.

Депутат также опубликовал фотографии из дома Сафонова. На кадрах можно увидеть различные предметы роскоши: обитую бархатом мебель, позолоченные шкафы, зеркала, тумбочки и унитаз.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтвердил задержание полицейских. «Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия. Проводятся обыски как по местам жительства подозреваемых, так и в рабочих кабинетах по месту службы», — сказал собеседник агентства.

Полковник полиции Алексей Сафонов находился на посту главы УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю с 2012 года. В 2017 году анонимный сотрудник пятигорского ГИБДД направил президенту РФ письмо, в котором говорилось о взятках в полиции города. Сафонов, комментируя послание, заявил, что главное управление региона направило в Пятигорск проверку и не обнаружило нарушение. По его словам, это письмо мог направить недовольный увольнением сотрудник.

8 июля в Перми задержали депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Парламентарий находился за рулем в нетрезвом виде, а также оказывал сопротивление сотрудникам ДПС. Полицейские надели на него наручники и доставили его к следователям, где опросили в рамках доследственной проверки.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин заявил, что будущее авиации — за беспилотниками
Бархат и золотые унитазы: в Ставрополье задержали «мафиози» из ГИБДД
Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Случаи COVID-19 среди привитых встречаются все чаще
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
О чем может говорить высокая температура после вакцинации
Рыбак из США поймал уникального голубого омара (фото)
Британский дизайнер сшил свадебное платье из медицинских масок
Ученый показал, как падает мяч на разных планетах (видео)
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
США готовятся к войне против России
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Hi-Tech
В сети нашли «инопланетный» динамик за 215 000 рублей Он вообще с этой планеты?
Авто
АвтоВАЗа выпустит пять новых «Лад» Среди них в ближаqшие 4 года увидит свет новое поколение Niva
Кино
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова В Нижнем Новгороде стартовал юбилейный Горький fest — смотрите звездный фоторепортаж с красной дорожки
Товары для дома
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Дети
Экс-жена Бондарчука станет мамой в третий раз (фото) Тата Мамиашвили рассекретила беременность
Леди
Прически с большой резинкой из 90-х: 12 лучших примеров Скранч – огромная бархатная резинка, которая сегодня вновь пользуется невероятной популярностью
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь