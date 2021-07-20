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14:33 (мск), источник: Газета.Ру

Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью

Председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал фотографии жилища задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

На фотографиях можно увидеть две иномарки, припаркованные у дома, помещение для игры в бильярд, баню, спортзал и другие комнаты дома.

«Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе», — написал Хинштейн. В общей сложности Хинштейн показал более 20 снимков с участка сотрудника ГИБДД.

Ранее Хинштейн сообщил о задержании Сафонова и его подчиненных. В спецоперации участвовали сотрудники полиции по СКФО при силовой поддержке Росгвардии. Кроме начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю было задержано более 35 сотрудников ведомства. Их подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями.

Хинштейн отметил, что на Ставрополье «действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем».

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