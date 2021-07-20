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16:30 (мск), источник: Известия

Задержанный глава ГИБДД Ставрополья призывал не брать взятки

Руководитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, задержанный по делу о хищении, призывал людей «не провоцировать сотрудников взятками». Об этом 20 июля сообщает телеканала РЕН ТВ.

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«Я сегодня хотел бы поднять вопрос, который на взгляд большинства автолюбителей, сотрудников Госавтоинспекции является обыденным, но вместе с этим он уголовно наказуем… Мы не скрываем, к сожалению, бытовая коррупция имеет место быть. К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующие денежные вознаграждения», — говорил он, обращаясь к автомобилистам, сотрудникам ГИБДД и пешеходам.

Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц были задержаны во вторник, 20 июля, за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

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Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ по факту получения организованной группой под руководством полковника полиции Сафонова взятки в особо крупном размере.

Вместе с Сафоновым была задержана практически вся верхушка УГИБДД — более 35 сотрудников.

Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы, деятельность которой, по информации СК, курировал Сафонов, изготавливали пропуска, которые за денежное вознаграждение предоставляли лицам, осуществляющим грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов в Ставропольском крае. Пропуска позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории края.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На видео показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале также выложил фото «дворца» Сафонова и изъятые деньги. Он отметил, что в Ставрополе действовала самая настоящая мафия.

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Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД Ставрополья
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