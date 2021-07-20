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17:56 (мск), источник: Известия

Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности после задержания главы ГИБДД

Начальника ГУМВД по Ставрополью Сергея Щеткина сняли с должности после скандала с задержанием главы местного УГИБДД. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе МВД России.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», — приводит ведомство слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России.

Щеткин занимал пост начальника ГУМВД с марта 2021 года, до этого он около трех лет занимал аналогичную должность в Пензенской области.

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Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью

Руководитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны во вторник, 20 июля, за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Вместе с Сафоновым была задержана практически вся верхушка УГИБДД — более 35 сотрудников.

Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы, деятельность которой, по информации СК, курировал Сафонов, изготавливали пропуска, которые за денежное вознаграждение предоставляли лицам, осуществляющим грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов в Ставропольском крае. Пропуска позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории края.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На видео показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Сафонов, как сообщил телеканал РЕН ТВ, ранее призывал людей «не провоцировать сотрудников взятками».

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