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18:59 (мск), источник: ТАСС

Сбившую насмерть двоих детей в Москве поместили в СИЗО-6

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/ — В ОНК отметили, что условия ее содержания полностью соответствуют требованиям закона.

Источник: РИА "Новости"

Москвичка Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП с гибелью детей на улице Авиаторов, помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6, ее условия содержания полностью соответствуют требованиям закона. Об этом ТАСС сообщил член столичной ОНК Ольга Дружинина.

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«Наблюдатели посетили Башкирову в СИЗО-6. Сейчас она на карантине, где ее обследуют медики и психологи, после чего ее переведут в общую камеру. Она просила наблюдателей не сообщать журналистам подробностей о ее жизни в СИЗО. Могу сказать только, что условия ее содержания полностью соответствуют требованиям закона», — сказала она.

Тверской суд Москвы в понедельник по просьбе прокуратуры изменил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, установив срок ареста до 16 сентября. Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер 17 июля вечером. У девятимесячного ребенка сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

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