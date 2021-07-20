18:56 (мск), источник: ТАСС
Песков переадресовал в оперштаб вопрос о статье про почти 30 млн переболевших ковидом в РФ
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/.
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«Это вопрос в [федеральный оперативный] штаб к [вице-премьеру Татьяне] Голиковой», — сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.
Заявления об «истинных масштабах» эпидемии появились в совместной публикации изданий Meduza (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента), «Холод» и «Медиазона», которые утверждают, что в реестре Минздрава о заболевших ковидом уже более 29 млн записей.
Эти утверждения основываются в том числе на заявлении замглавы Минцифры Олега Качанова, который в конце июня говорил, что
В оперативном штабе изданиям заявили, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших ковидом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся. В штабе предположили, что озвученная в публикации цифра — это число получивших хотя бы одну дозу вакцины на начало июля.