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11:31 (мск), источник: Известия

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признан невменяемым

Экспертиза института им. Сербского признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии невменяемым.

Источник: РИА "Новости"

Нападение на гимназию № 175 в Казани было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Решением суда он арестован.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

Свою вину Галявиев признал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на молодого человека было официально зарегистрировано оружие.

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