В России выявили 23 704 случая заражения коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,39%.
В частности, за сутки было выявлено 1 939 заболевших в Санкт-Петербурге, 537 — в Нижегородской области, 499 — в Краснодарском крае, 489 — в Свердловской области, 463 — в Воронежской области.
Число случаев заражения в Москве возросло за сутки на 3 254 против 3 188 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 473 584 заболевших. В относительном выражении прирост составил 0,22%. В настоящее время в столице продолжают лечение 143 937 человек.
В настоящее время в России продолжают лечение 474 738 человек.
Число вылечившихся возросло за сутки на 22 584, до 5 404 797.
Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 928 пациентов в Санкт-Петербурге, 448 — в Свердловской области, 417 — в Нижегородской области, 362 — в Воронежской области, 302 — в Пермском крае.
По выздоровлению в Москве были выписаны за сутки 8 006 пациентов, за все время вылечились 1 304 958.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 783 против 784 днем ранее, до 150 705. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%.
В частности, за сутки было выявлено 103 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 42 — в Иркутской области, 28 — в Нижегородской области, 27 — в Краснодарском крае, 21 — в Ростовской области.
За сутки в Москве было зарегистрировано 104 летальных исхода, всего, по данным штаба, умерли 24 689 человек.