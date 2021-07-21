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11:34 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 23 704 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 704, это минимум с 6 июля. Общее число заразившихся увеличилось до 6 030 240, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,39%.

В частности, за сутки было выявлено 1 939 заболевших в Санкт-Петербурге, 537 — в Нижегородской области, 499 — в Краснодарском крае, 489 — в Свердловской области, 463 — в Воронежской области.

Число случаев заражения в Москве возросло за сутки на 3 254 против 3 188 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 473 584 заболевших. В относительном выражении прирост составил 0,22%. В настоящее время в столице продолжают лечение 143 937 человек.

В настоящее время в России продолжают лечение 474 738 человек.

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Число выздоровевших

Число вылечившихся возросло за сутки на 22 584, до 5 404 797.

Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 928 пациентов в Санкт-Петербурге, 448 — в Свердловской области, 417 — в Нижегородской области, 362 — в Воронежской области, 302 — в Пермском крае.

По выздоровлению в Москве были выписаны за сутки 8 006 пациентов, за все время вылечились 1 304 958.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 783 против 784 днем ранее, до 150 705. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%.

В частности, за сутки было выявлено 103 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 42 — в Иркутской области, 28 — в Нижегородской области, 27 — в Краснодарском крае, 21 — в Ростовской области.

За сутки в Москве было зарегистрировано 104 летальных исхода, всего, по данным штаба, умерли 24 689 человек.

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