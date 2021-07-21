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13:37 (мск), источник: ТАСС

Замначальника ставропольского УГИБДД задержали в Москве по делу о коррупции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/ — Заместитель руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Ткаченко задержан в Москве по делу о коррупции, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Источник: гибдд.рф

«Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела “ОПС Сафонова”. Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте», — говорится в сообщении.

По подозрению в получении взяток на 19 млн рублей во вторник были задержаны начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников: бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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