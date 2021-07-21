Замначальника ставропольского УГИБДД задержали в Москве по делу о коррупции

«Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела “ОПС Сафонова”. Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте», — говорится в сообщении.
По подозрению в получении взяток на 19 млн рублей во вторник были задержаны начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников: бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).