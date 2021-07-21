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15:36 (мск), источник: Известия

Пилот Ан-28 рассказал подробности об аварийной посадке самолета в тайге

Мягкая болотистая местность сыграла роль подушки безопасности при посадке Ан-28 в Томской области. Об этом 21 июля рассказал пилот самолета Анатолий Прытков.

«В процессе посадки болотистая местность сработала как авиафинишер мы коснулись земли, у нас нос опустился, передняя стойка стала погружаться, как плужок небольшой, и нос у нас начал погружаться. Мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии. В результате этого опрокидывания не происходит разлива топлива», — рассказал Прытков Telegram-каналу «Область здоровья».

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В понедельник также стало известно, что Прыткова и еще одну пассажирку, которая находилась на борту Ан-28 во время ЧП, выписали из больницы.

Прытков выразил благодарность медикам за оказанную медицинскую помощь. Он также отметил доброжелательность персонала и дал высокую оценку работе всех служб, задействованных в спасении и эвакуации экипажа и пассажиров.

Как рассказали медики, Прытков продолжит лечение амбулаторно и сможет вернуться к работе через 2,5 месяца.

Самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») перестал выходить на связь после вылета из города Кедровый в Томск 16 июля. Спасатели начали поиск воздушного судна, вскоре сигнал аварийного маяка на пропавшем самолете зафиксировали в 160 км от населенного пункта Колпашево.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поисковики обнаружили место жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области. Все находившиеся на борту 18 человек выжили.

По словам второго пилота Фаруха Хасанова, у самолета отказали оба двигателя. Экипажу при этом удалось посадить самолет на открытой местности посреди тайги, что спасло жизни пассажирам. Следственный комитет возбудил уголовное дело, образцы топлива самолета взяты на экспертизу.

Во время загрузки произошла ошибка.
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