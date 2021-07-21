Пилот Ан-28 рассказал подробности об аварийной посадке самолета в тайге

«В процессе посадки болотистая местность сработала как авиафинишер мы коснулись земли, у нас нос опустился, передняя стойка стала погружаться, как плужок небольшой, и нос у нас начал погружаться. Мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии. В результате этого опрокидывания не происходит разлива топлива», — рассказал Прытков Telegram-каналу «Область здоровья».
В понедельник также стало известно, что Прыткова и еще одну пассажирку, которая находилась на борту Ан-28 во время ЧП, выписали из больницы.
Прытков выразил благодарность медикам за оказанную медицинскую помощь. Он также отметил доброжелательность персонала и дал высокую оценку работе всех служб, задействованных в спасении и эвакуации экипажа и пассажиров.
Как рассказали медики, Прытков продолжит лечение амбулаторно и сможет вернуться к работе через 2,5 месяца.
Самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») перестал выходить на связь после вылета из города Кедровый в Томск 16 июля. Спасатели начали поиск воздушного судна, вскоре сигнал аварийного маяка на пропавшем самолете зафиксировали в 160 км от населенного пункта Колпашево.
Поисковики обнаружили место жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области. Все находившиеся на борту 18 человек выжили.
По словам второго пилота Фаруха Хасанова, у самолета отказали оба двигателя. Экипажу при этом удалось посадить самолет на открытой местности посреди тайги, что спасло жизни пассажирам. Следственный комитет возбудил уголовное дело, образцы топлива самолета взяты на экспертизу.