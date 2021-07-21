Суд арестовал экс-главу ГИБДД Ставрополья на два месяца по делу о коррупции

«Сафонов заключен под стражу на 2 месяца», — сказал судья (цитата по ТАСС).
Еще двое фигурантов дела о коррупции отправлены под домашний арест, один заключен под стражу.
20 июля Алексея Сафонова задержали вместе с шестью подельниками. В их числе: бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
По версии следствия, на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. С помощью этих пропусков владельцы автотранспорта беспрепятственно осуществляли грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД. Впоследствии Следственный комитет России опубликовал фотографии особняка Сафонова, на которых видны элементы роскоши.
Экс-начальник ГИБДД заявил, что он не имеет отношения к дизайну особняка. По его словам, эта недвижимость принадлежит его гражданской жене. Он проживал там последние пять лет. «Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — сказал господин Сафонов.