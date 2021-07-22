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08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Первый замминистра экологии Хакасии стал фигурантом уголовного дела о растрате

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Глушков стал фигурантом уголовного дела о хищении, он подозревается в растрате. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Против чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере»). В настоящее время проводятся следственные действия, ведомство содействует расследованию.

Отмечается, что Глушков может быть причастен к растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящее время первый замминистра отстранен от должности, контракт с ним расторгнут с 22 июля.

Ранее на Сахалине арестовали бывшего заместителя губернатора региона Дмитрия Федечкина. Уточняется, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»). Он заключен под стражу на два месяца.

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