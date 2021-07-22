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15:13 (мск), источник: Мослента

Руку москвички по ошибке закатали в гипс

Жительница района Медведково в Москве поделилась в районной группе в Facebook историей о том, как в местном травмпункте ее руку ошибочно закатали в гипс.

По словам женщины, после неудачного падения она сильно повредила руку и решила отправиться в травмпункт на улице Шокальского, где ей сделали рентген запястья, сообщив, что перелома нет.

Однако уже на следующее утро, промучавшись всю ночь от боли в руке, она вновь отправилась в травмпункт, где попросила врачей сделать рентген локтевого сустава. По результатам второго рентгена у женщины диагностировали перелом головки лучевой кости и наложили гипс.

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На этот раз москвичка вновь не смогла нормально спать и решила отправиться в негосударственное медучреждение. «Мне аккуратно сняли гипс и отправили на рентген еще раз. Сделали снимок всей руки, после чего гипс мне так и не надели. Это оказался не перелом, а след от детского перелома 30-летней давности. Мне не нужен даже бандаж», — резюмировала она.

Пользователи сети тоже решили поделиться в комментариях похожими историями. «Мне тоже один раз здоровую ногу загипсовали в Питере, в Москве пришла снимать гипс, а врач смотрит первый снимок и говорит, что нет перелома», «У меня так было, только где-то в Алтуфьево, наложили гипс, на следующий день в клинике по ДМС его сняли в связи с отсутствием перелома», — писали они.

Ранее сообщалось, что москвич сломал дверью пальцы полицейскому, который проводил обыск в его квартире. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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