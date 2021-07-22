12:09 (мск), источник: Коммерсантъ
В России выявили «бразильский» штамм коронавируса
В России выявили «бразильский», более заразный, штамм COVID-19. Об этом сообщили «Интерфаксу» в научном центре «Вектор».
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«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант “дельта”, выявлены единичные случаи варианта “гамма”… Варианты “лямбда” и “эпсилон”, относимые к вариантам, вызывающим интерес, выявлены на территории Российской Федерации не были», — сообщили в «Векторе».
Эксперты выявили в России тенденцию замещения других вариантов коронавируса штаммом «дельта». «С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами нет оснований ожидать вытеснения варианта “дельта” уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», — пояснили там.
В России за прошедшие сутки выявили 24 471 случай заражения коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 6 054 711. С начала пандемии умер 151 501 заразившийся COVID-19.
21 июля президент России Владимир Путин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в стране. Он отметил, что людей нужно убеждать в необходимости прививки, но не навязывать ее.