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15:45 (мск), источник: Газета.Ру

Фигурант дела «версальских» гаишников впал в кому

Подполковник Александер Аржанухин участник ликвидированной правоохранителями преступной группы начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова впал в кому. Начавшаяся на этой неделе история из Ставропольского края, где были арестованы 35 инспекторов ГИБДД, с каждым днем пополняется новыми резонансными подробностями. О громком деле, которое из-за интерьеров дома Сафонова в соцестях прозвали делом «версальских» гаишников, — в материале «Газеты.Ru».

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Один из фигурантов уголовного дела начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова находится в местной больнице, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Единственная точка “включения” краевых структур в эту историю — медицинская. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент в коме», — сообщил губернатор в Instagram.

О ком именно идет речь глава региона не сообщил. По данным источников Telegram-канала Baza, речь идет о подполковнике Александре Аржанухине.

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Ранее, во вторник, в Москве задержали Александра Ткаченко, заместителя подозреваемого в коррупции руководителя Госавтоинспекции Ставропольского края. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что высокопоставленный полицейский арестован по подозрению в причастности к делу о коррупции среди руководства ГИБДД Ставрополья.

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Во вторник по подозрению в получении взяток на сумму более 19 млн рублей также были задержаны сразу 35 сотрудников полиции Ставропольского края. Среди них начальник управления регионального ГИБДД Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков. По делу в качестве соучастников также проходят четверо неназванных гражданских лиц.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, подозреваемые наладили в регионе выдачу за взятки водителям большегрузных автомобилей своеобразных пропусков. Они гарантировали дальнобойщикам неприкосновенность на дорогах Ставропольского края. Водители с подобным пропуском беспрепятственно проезжали мимо стационарных и мобильных постов полиции несмотря на нарушения ПДД и правил перевозки грузов. Также высокопоставленным гаишникам инкриминируется торговля «красивыми» номерами в нарушение установленного порядка выдачи регистрационных знаков.

Во время обысков, прошедших в домах задержанных, а также на их рабочих местах в подразделениях ГИБДД, оперативники изъяли крупные суммы денег, а также доказательства причастности фигурантов к вменяемым преступлениям.

На фото и видео, выложенных в Telegram-канале Александра Хинштейна, можно увидеть роскошный двухэтажный особняк главного фигуранта уголовного дела — Алексея Сафонова — с мраморной лестницей, лепниной и фресками, резными дверьми. В туалете главы ГИБДД обнаружились позолоченные унитаз, душевая кабина, ванная и смесители. На кадрах также видны дорогостоящие автомобили, припаркованные у особняка.

В соцсетях россияне уже сравнили дизайнерские изыски инспектора с интерьерами Версальского дворца.

А журналисты нашли официальное видео ГИБДД, в котором Алексей Сафонов выступал с осуждением коррупции среди инспекторов ДПС.

«К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон», — говорил он в своем выступлении.

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Из-за коррупционного скандала с участием сотрудников автоинспекции своего поста уже лишился начальник главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергей Щеткин. Генерал-майор был освобожден от занимаемой должности решением министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Депутат Хинштейн полагает, что бывший глава регионального МВД мог прикрывать своего подчиненного.

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«Одна из основных претензий к начальнику ставропольского ГУМВД, теперь уже, со вчерашнего дня, бывшему, генерал-майору полиции Щеткину в том, что он, по сути, прикрыл Сафонова и после скандала с арестом его подчиненных дал ему лучшие характеристики, написал исключительное заключение о его чрезвычайных способностях и добился того, чтобы Сафонов остался на своей должности», — рассказал Хинштейн в эфире программы Владимира Соловьева.

Также депутат предложил руководителям ГИБДД показать свои дома, чтобы обелить свой пошатнувшийся имидж перед россиянами.

«Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут», — предложил Хинштейн.

Алексей Сафонов возглавлял управление ГИБДД с 2012 года, до этого он был главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Ставрополья.

Илья Перовский

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