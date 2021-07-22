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16:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Теракты Андерса Брейвика: 10 лет спустя

В Норвегии вспоминают жертв массовых убийств, учиненных ультраправым радикалом Андерсом Брейвиком.

В завершении траурного дня на мэрии Осло 77 раз прозвонят колокола в память о каждом погибшем | Источник: GETTY IMAGES

10 лет назад, 22 июля 2011 года он оставил заминированный автомобиль у здания правительства в Осло. Взрыв унес восемь жизней.

Затем он, взяв мощную винтовку и обрядившись в самодельную полицейскую форму, переправился на пароме на остров Утойя, где находился летний лагерь для подростков, организованный правившей Рабочей партией Норвегии.

Пока не прибыла полиция, он около двух часов расхаживал по острову и методично стрелял в безоружных людей, убив 69 и ранив 66 человек.

Идейный террорист

После ареста Брейвик заявил, что виновным себя не считает, поскольку боролся за правое дело защиты европейской цивилизации.

По его словам, он ненавидел не столько иностранцев, сколько «предателей» из числа соотечественников, а лагерь на Утойе выбрал мишенью потому, что тот служил рассадником пагубных, по его мнению, идей мультикультурализма и социализма.

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Брейвик рассказал, что мечтал совершить теракт по примеру «Аль-Каиды»: захватить и обезглавить перед видеокамерой тогдашнего премьера Норвегии Харлем Брунтланд, перед этим заставив ее встать на колени и молить о пощаде.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — максимальный срок по местному законодательству. Он может быть продлен, если по его истечении суд решит, что заключенный продолжает быть опасным.

Спустя четыре года после теракта на Утойе вновь открылся молодежный лагерь Рабочей партии.

Некоторые из выживших на Утойе посвятили себя педагогической работе. По словам одной из них, Астрид Хоэм, она стремится внушать детям, что все люди равны и примерно одинаковы.

Правительство хотело воздвигнуть на острове мемориал в виде 77 столбов (по числу погибших), но этому воспротивились местные жители, заявившие, что каждодневное напоминание о страшном событии подействует на них угнетающе.

Памятные церемонии

Правительство Норвегии подготовило обширную программу.

Розы, возложенные у Кафедрального собора Осло. Всего их 77 | Источник: EPA

Мероприятия начнутся на месте первого теракта в правительственном квартале Осло, где с речью выступит премьер-министр Эрна Сульберг.

Будут возложены венки, в прямом эфире зачитают имена 77 погибших. В кафедральном соборе Осло пройдет поминальная служба, после которой во всех церквях Норвегии зазвонят колокола.

Чуть позже король Харальд V обратится к нации с того самого стадиона Oslo Spektrum, где он выступил на другой день после терактов.

В 19:00 по местному времени колокол на мэрии Осло пробьет 77 раз.

На Утойе состоятся траурный митинг, минута молчания и возложение венков.

Брейвик сначала взорвал начиненную взрывчаткой автомашину у правительственного комплекса в Осло, а затем отправился на остров Утойя. У правительственного комплекса погибли восемь человек | Источник: GETTY IMAGES

В Осло откроется выставка документов и предметов, связанных с терактами Брейвика. Там будут, в частности, куски машины, которую он взорвал у дома правительства. Некоторые родственники жертв считают, что этим ему делают ненужную рекламу.

«Пряничный домик»

Андерс Брейвик провел 10 лет в одиночной камере из трех комнат с телевизором и спортивными тренажерами, которую норвежские журналисты окрестили «пряничным домиком», заочно изучал политологию в университете Осло и засыпал тюремную администрацию жалобами, требуя то лосьон для бриться, то игровую приставку.

Недавно террорист заявил, что готов продать права на книгу и фильм о нем за 10 миллионов долларов. Встречных предложений пока не последовало.

Главным образом он недоволен изоляцией, не позволяющей ему пропагандировать свои взгляды, но в этом вопросе уступать никто не собирается.

Брейвик регулярно подает прошения об условно-досрочном освобождении. На что он при этом рассчитывает, не вполне ясно, поскольку заявляет, что в тюрьме еще больше радикализировался.

«Кого ты хотел удивить?»

За исключением официальных церемоний, 10-я годовщина трагедии не вызвала заметной реакции, особенно за пределами Норвегии. Еще меньше интереса к самому Брейвику.

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Комментарии журналистов и политологов сводятся в основном к тому, что никаких своих целей он не достиг: не смог ни изменить общество, ни стать культовой объединяющей фигурой для единомышленников во всем мире.

Европейские левые и правые остались при своих мнениях. Некоторый подъем национализма случился позже и был связан не с «делом Брейвика», а с миграционным кризисом 2015 года.

Брейвик не скрывал намерения превратить суд над ним в пропагандистскую трибуну, но процесс сделали закрытым.
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Обширный манифест, который он разместил в интернете перед нападением, широкой известности не приобрел. Тем более не сбылись надежды Брейвика на массовые выступления в его поддержку, и даже революцию.

У норвежского террориста нашелся единственный прямой подражатель — Брентон Таррант, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии, и заявивший, что главным примером для него был Брейвик.

У американских ультраправых возникло выражение «to go full Breivik» («Войти в режим полного Брейвика») — то есть отказаться от нормальной жизни ради террора. Иногда они поминают его на своих форумах, но в основном вдохновляются идеологией Третьего рейха и собственного Ку-Клукс-Клана.

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