12:50 (мск), источник: ТАСС
Умер контр-адмирал Богдашин
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/.
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«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел
По информации клуба, Богдашин умер
Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон».
Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее