16:12 (мск), источник: Forbes
РЖД ограничили продажу билетов на поезда Транссиба
РЖД временно ограничили перевозку грузов и продажу билетов на поезда Транссиба
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РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда, следующие по Транссибирской магистрали в Забайкалье, в связи со стихийным бедствием, говорится в
В частности, отменены на ближайшие даты пассажирские поезда дальнего следования, следующие из Читы в Благовещенск и обратно, следует из сообщения. Поезда из Москвы и Самары во Владивосток будут следовать только до Читы, из Владивостока — до Хабаровска.
РЖД отметили, что обсуждают с авиакомпаниями перевозку пассажиров. Компания заверила, что обеспечивает пассажиров, оказавшихся в задержанных поездах, водой и дополнительным питанием и решает вопрос об их перевозке на автобусах.
Одновременно РЖД на трое суток ограничили прием в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее села Бушулей в Забайкалье. До восстановления инфраструктуры будет отсутствовать и возможность погрузки на станции Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей — Журавли Забайкальской железной дороги, а также «Железных дорог Якутии».
В пятницу в Забайкалье
Андрей Злобин