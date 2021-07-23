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16:12 (мск), источник: Forbes

РЖД ограничили продажу билетов на поезда Транссиба

РЖД временно ограничили перевозку грузов и продажу билетов на поезда Транссиба из-за обрушения моста в Забайкалье. Полностью восстановить движение планируется в течение пяти дней.

Источник: РИА "Новости"

РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда, следующие по Транссибирской магистрали в Забайкалье, в связи со стихийным бедствием, говорится в Telegram-канале перевозчика.

В частности, отменены на ближайшие даты пассажирские поезда дальнего следования, следующие из Читы в Благовещенск и обратно, следует из сообщения. Поезда из Москвы и Самары во Владивосток будут следовать только до Читы, из Владивостока — до Хабаровска.

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РЖД отметили, что обсуждают с авиакомпаниями перевозку пассажиров. Компания заверила, что обеспечивает пассажиров, оказавшихся в задержанных поездах, водой и дополнительным питанием и решает вопрос об их перевозке на автобусах.

Одновременно РЖД на трое суток ограничили прием в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее села Бушулей в Забайкалье. До восстановления инфраструктуры будет отсутствовать и возможность погрузки на станции Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей — Журавли Забайкальской железной дороги, а также «Железных дорог Якутии».

В пятницу в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. Никто не пострадал, но движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Полностью движение на Транссибирской магистрали будет восстановлено в течение пяти суток, заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Злобин

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