08:33 (мск), источник: Газета.Ру
Число погибших при падении самолета под Хабаровском выросло до двух
Число погибших при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском увеличилось до двух:
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Легкомоторный самолет упал при взлете в ночь на 24 июля недалеко от аэродрома «Калинка» в Хабаровском районе. По предварительным данным Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, на борту самолета Sierra P2002 находились два человека.
«К сожалению, женщина (пострадавшая при падении самолета — прим.) скончалась», — уточнили в региональном минздраве.
Уголовное дело возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», за нарушение это статьи грозит до 15 лет лишения свободы в колонии. В настоящее время следователи отмечают три возможные версии крушения самолета: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. На место трагедии направилась следственная группа.
По данным
Последние несколько лет Новиковская обучала начинающих пилотов на аэродроме «Калинка». В день крушения самолета Sierra P2002 Татьяна проводила ознакомительный полет для будущего ученика авиашколы, указано сообщении «112».
Анна Светлова