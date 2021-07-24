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08:33 (мск), источник: Газета.Ру

Число погибших при падении самолета под Хабаровском выросло до двух

Число погибших при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском увеличилось до двух: женщина-пилот стала жертвой катастрофы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Источник: РИА "Новости"

Легкомоторный самолет упал при взлете в ночь на 24 июля недалеко от аэродрома «Калинка» в Хабаровском районе. По предварительным данным Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, на борту самолета Sierra P2002 находились два человека.

«К сожалению, женщина (пострадавшая при падении самолета — прим.) скончалась», — уточнили в региональном минздраве.

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Уголовное дело возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», за нарушение это статьи грозит до 15 лет лишения свободы в колонии. В настоящее время следователи отмечают три возможные версии крушения самолета: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. На место трагедии направилась следственная группа.

По данным Telegram-канала «112», погибли женщина-пилот Татьяна Новиковская. Отмечается, что она являлась опытным пилотом, президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока. Женщина провела в небе около 5 тыс. часов.

Последние несколько лет Новиковская обучала начинающих пилотов на аэродроме «Калинка». В день крушения самолета Sierra P2002 Татьяна проводила ознакомительный полет для будущего ученика авиашколы, указано сообщении «112».

Анна Светлова

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