10:46 (мск), источник: Известия
Один человек погиб при аварии с туристическим автобусом на Кубани
Туристический автобус съехал с дороги в кювет в Краснодарском крае. По предварительной информации, один человек погиб, 19 пострадали. Об этом сообщили в субботу, 24 июля, в региональной прокуратуре.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.