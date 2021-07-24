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10:46 (мск), источник: Известия

Один человек погиб при аварии с туристическим автобусом на Кубани

Туристический автобус съехал с дороги в кювет в Краснодарском крае. По предварительной информации, один человек погиб, 19 пострадали. Об этом сообщили в субботу, 24 июля, в региональной прокуратуре.

Источник: Известия

«По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в ДТП с внедорожником в Республике Тыва погибли пять человек, в том числе ребенок. Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, после чего перевернулся. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

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