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11:20 (мск), источник: РБК

Обвиняемый в работе на ОАЭ экс-советник Трампа вышел под залог $250 млн

Суд освободил под залог $250 млн главного советника бывшего президента США Дональда Трампа во время его президентской кампании Томаса Барака, сообщило AP. Бараку предъявили обвинения в том, что он тайно работал на ОАЭ с целью влияния на внешнюю политику администрации Трампа.

Источник: AP 2021

Суд отпустил 74-летнего экс-советника президента под залог с рядом условий. У Барака забрали паспорт, а его местонахождение будут отслеживать с помощью GPS-трекера. Также бывшего помощника Трампа обязали соблюдать комендантский час.

По версии обвинения, Барак участвовал в заговоре с бывшим руководителем его компании в Колорадо Мэттью Граймсом и бизнесменом из Объединенных Арабских Эмиратов Рашидом Султаном аль-Малику Альшахи. Последний, как считают в прокуратуре, представлял интересы властей ОАЭ.

После того как Трамп вступил в должность, Барак неофициально консультировал высокопоставленных американских чиновников по вопросам внешней политики на Ближнем Востоке, пишет AP. По версии обвинения, он также добивался назначения на должность специального посланника на Ближнем Востоке или посла США в ОАЭ и написал аль-Малику Альшахи, что это назначение дало бы «Абу-Даби больше власти».

Помимо этого, Барак якобы передал официальным лицам ОАЭ секретную информацию о работе администрации Трампа, в том числе о том, как высокопоставленные американские чиновники относились к бойкоту Катара, в котором участвовали ОАЭ и ряд других стран Ближнего Востока.

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