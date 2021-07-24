11:38 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом за сутки
Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 6 102 469 инфицированных.
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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 947, до 6 102 469. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%. В частности, за сутки было выявлено 2 096 случаев в Московской области, 1 937 — в
Число вылечившихся возросло за сутки на 21 952, до 5 471 956. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 087 пациентов в Московской области, 1 931 — в
Число летальных исходов