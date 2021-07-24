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11:38 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом за сутки

Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 6 102 469 инфицированных.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 947, до 6 102 469. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%. В частности, за сутки было выявлено 2 096 случаев в Московской области, 1 937 — в Санкт-Петербурге, 533 — в Нижегородской области, 488 — в Свердловской области, 487 — в Красноярском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 477 418 человек.

Число вылечившихся возросло за сутки на 21 952, до 5 471 956. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 087 пациентов в Московской области, 1 931 — в Санкт-Петербурге, 487 — в Нижегородской области, 461 — в Свердловской области, 457 — в Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 799 против 795 днем ранее, до 153 095. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 73 летальных случая в Санкт-Петербурге, 32 — в Иркутской области, 28 — в Краснодарском крае, 27 — в Нижегородской области, 25 — в Ростовской области.

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