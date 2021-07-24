В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции

«Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Ведется розыск двоих подозреваемых», — сказал собеседник агентства.
Полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением, но, несмотря на оказанную помощь, умер в больнице.
Источник уточнил, что нападение на полицейского совершили вечером 23 июля возле его дома.
«По предварительной версии, это было спланированное убийство. Преступники поджидали сотрудника полиции. Когда он приехал к дому, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого преступники скрылись на автомобиле», — сообщили в правоохранительных органах.
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