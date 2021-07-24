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18:43 (мск), источник: Известия

Умер один из основателей «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Умер продюсер и организатор музыкальных концертов, один из основателей «Ласкового мая», «Руки вверх!», «Кар-Мэн» и «Револьверс» Алексей Мускатин. Об этом 24 июля сообщил создатель студии «Ласковый май» продюсер Андрей Разин.

«На 60-м году ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи, после того как я работал в группе “Мираж” директором, Леша Мускатин. Болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким продюсера. По словам Разина, именно благодаря Мускатину была создана группа «Ласковый май» и все артисты находили у него поддержку. Разин сообщил, что знакомые оказывали помощь Мускатину, но он не смог справиться с заболеванием.

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Алексею Мускатину было 59 лет. Он являлся одним из основателей коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» «Диамант», а также директором таких артистов, как Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова.

По данным Пятого канала, за время своей работы Алексей Мускатин организовал более 10 тыс. концертных выступлений на территории России и за рубежом. С ним работали Владимир Высоцкий, группы «Аракс», «Воскресение», «Високосное Лето», «Аквариум», Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие музыканты.

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